Großbritannien will am Sonntag Palästina anerkennen

Der britische Staatschef Keir Starmer wird nach Regierungsangaben seine offizielle Haltung zur Anerkennung eines Palästinenserstaates am Sonntag bekannt geben. "Der Premierminister wird seine Position im Laufe des Tages darlegen", sagte Vize-Premierminister David Lammy am Sonntag dem Sender BBC. Zuvor hatten bereits mehrere britische Medien berichtet, die Regierung werde im Laufe des Tages eine Anerkennung eines palästinensischen Staates verkünden.

Starmer hatte im Juli erklärt, im September einen Palästinenserstaat anzuerkennen, sollte Israel nicht "substanzielle Schritte" zur Verbesserung der Situation im Gazastreifen unternehmen. Dazu gehöre die Zustimmung zu einer Waffenruhe. Auch dürfe Israel nicht das besetzte Westjordanland annektieren. Laut Lammy basiert die Entscheidung Stamers am Sonntag auf der "Beurteilung, ob diese Bedingungen erfüllt wurden".

Frankreich und Saudi-Arabien richten am Montag im Vorfeld der UNO-Generaldebatte am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York ein Gipfeltreffen aus, bei dem die Anerkennung eines Palästinenserstaats durch mehrere Länder bekanntgegeben werden soll. Neben Frankreich und Portugal nannte ein Berater des französischen Präsidenten Macron Andorra, Australien, Belgien, Kanada, Luxemburg, Malta und San Marino.

Israel hatte die Ankündigung mehrerer Länder, einen palästinensischen Staat anzuerkennen, immer wieder kritisiert und als Belohnung der Terror-Organisation Hamas bezeichnet. London weist das zurück und betonte stets, die Hamas dürfe keine Rolle mehr in der Verwaltung des Gazastreifens spielen.

Der Krieg in dem isolierten Küstenstreifen hatte mit dem Überfall der Hamas und weiterer islamistischer Terroristen auf Israel am 7. Oktober 2023 begonnen. Dabei wurden rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 in den Gazastreifen verschleppt. Noch immer werden dort etwa 20 lebende Geiseln unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten.