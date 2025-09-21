Netanyahu kündigt Antwort auf Palästina-Anerkennung an

Israel wird nach den Worten des Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu erst nach seiner Rückkehr von einer Reise in die USA auf die Anerkennung eines palästinensischen Staates durch mehrere Länder reagieren. "Es wird keinen palästinensischen Staat westlich des Jordan-Flusses geben", sagte Netanyahu nach Angaben seines Büros. Westlich des Jordan-Flusses liegen Israel, das Westjordanland und der Gazastreifen.

"Die Antwort auf den jüngsten Versuch, uns einen Terrorstaat mitten in unserem Land aufzuzwingen, wird nach meiner Rückkehr aus den USA gegeben", sagte der Regierungschef nach der Anerkennung eines Staates Palästina durch Großbritannien, Kanada und Australien. "Wartet es ab."

Frankreich und weitere Staaten wollen diesen Schritt am Montag vollziehen. Deutschland und Österreich zählen nicht dazu, die beiden Länder wollen an ihrer bisherigen Linie festhalten.

Netanyahu verurteilte die Anerkennung als "enorme Belohnung" für Terror nach dem Massaker in Israel am 7. Oktober 2023. Er habe jahrelang die Einrichtung eines palästinensischen Staates trotz enormen Drucks von innen und außen verhindert, sagte er zudem. Gleichzeitig habe man die Besiedlung des besetzten Westjordanlands verdoppelt - "und wir werden auf diesem Weg weitermachen".