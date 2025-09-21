Grüne fordern mehr Tempo bei Ausbau von Schulpsychologie

Den Grünen geht der geplante Ausbau der psychosozialen Unterstützung in den Schulen zu langsam. Aktuell kommt eine Planstelle in der Schulpsychologie auf 6.200 Schülerinnen und Schüler. Nach der Aufstockung der Planstellen im heurigen und kommenden Jahr um je 70 zusätzliche Planstellen verbessert sich dieser Schlüssel laut Prognose auf 1:3.600, wie aus einer aktuellen parlamentarischen Anfragebeantwortung von Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) hervorgeht.

Österreich bleibe damit weit zurück, kritisiert die Grüne Bildungssprecherin Sigrid Maurer, welche die Anfrage gestellt hatte. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfehle einen Schlüssel von 1:2.500, "Dänemark zeigt mit 1:800, was möglich ist". Kritik üben die Grünen auch am "unübersichtlichen Kompetenzdschungel" zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Dadurch habe Bildungsminister Wiederkehr "weder Überblick noch Strategie für die psychosoziale Unterstützung von Kindern und Jugendlichen". Im Pflichtschulbereich sind die Länder, bei den Bundesschulen das Bildungsministerium und für das Jugendcoaching das Sozialministerium zuständig. "Eine zentrale Stelle, die Koordination und Monitoring übernimmt, fehlt völlig", moniert Maurer.