Zwei Alkolenker in Tarrenz und Alpbach sorgten Sonntagnacht für Unfälle

Alpbach, Tarrenz – Zu gleich zwei Unfällen mit alkoholisierten FahrerInnen kam es Sonntagnacht in Tirol. Kurz nach Mitternacht ereignete sich auf der Mieminger Straße (B189) in Tarrenz der Erste. Eine 25-jährige Österreicherin geriet um 0.05 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in einer Rechtskurve ins Schleudern und prallte frontal gegen das entgegenkommende Auto eines 22-jährigen Österreichers.

Die Lenkerin erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Bezirkskrankenhaus Zams eingeliefert. Der zweite Lenker sowie seine drei Mitfahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest bei der Lenkerin fiel positiv aus. Ihr wurde der Führerschein abgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand laut Beamten Totalschaden.

Motorfahrradfahrer stürzte in Baustellengraben

Kurz darauf war in Alpbach die Rettung gefordert. Wie die Polizei in einer Aussendung berichtet, war gegen 0.30 Uhr ein 57-jähriger Österreicher auf der Gemeindestraße bei „Moos“ unterwegs, als er plötzlich in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Mann stürzte daraufhin in einen Baustellengraben.