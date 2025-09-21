Zwei Alkolenker in Tarrenz und Alpbach sorgten Sonntagnacht für Unfälle
Alpbach, Tarrenz – Zu gleich zwei Unfällen mit alkoholisierten FahrerInnen kam es Sonntagnacht in Tirol. Kurz nach Mitternacht ereignete sich auf der Mieminger Straße (B189) in Tarrenz der Erste. Eine 25-jährige Österreicherin geriet um 0.05 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in einer Rechtskurve ins Schleudern und prallte frontal gegen das entgegenkommende Auto eines 22-jährigen Österreichers.
Die Lenkerin erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Bezirkskrankenhaus Zams eingeliefert. Der zweite Lenker sowie seine drei Mitfahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest bei der Lenkerin fiel positiv aus. Ihr wurde der Führerschein abgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand laut Beamten Totalschaden.
Motorfahrradfahrer stürzte in Baustellengraben
Kurz darauf war in Alpbach die Rettung gefordert. Wie die Polizei in einer Aussendung berichtet, war gegen 0.30 Uhr ein 57-jähriger Österreicher auf der Gemeindestraße bei „Moos“ unterwegs, als er plötzlich in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Mann stürzte daraufhin in einen Baustellengraben.
Vorbeikommende Passanten entdeckten den verunglückten Fahrer, bargen ihn und setzten die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde der 57-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert. Bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein besaß und zudem „erheblich“ alkoholisiert war. Der Mann wird angezeigt. (TT.com)