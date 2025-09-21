Betrug bei Wohnungssuche: 19-Jähriger fällt in Innsbruck auf gefälschtes Inserat rein

Ein 19-Jähriger wurde Opfer eines Betrugs, als er über eine Internetplattform eine nicht existierende Wohnung in Innsbruck buchte. Er wurde vom Täter um einen vierstelligen Betrag gebracht.

Innsbruck – Wer auf der Suche nach einer Wohnung ist, nutzt heute dafür zumeist das Internet. Dass Betrüger es gerne auf Wohnungssuchende abgesehen haben, musste nun ein 19-jähriger Deutsche schmerzhaft lernen.

Wie die Polizei berichtet, erstattete der Mann am Samstag Anzeige, nachdem er über eine Internetplattform eine Wohnung in Innsbruck gebucht hatte. Der 19-Jährige hatte über tausend Euro als Anzahlung geleistet, doch vor Ort musste er feststellen, dass die angegebene Vermietung nicht existierte. Der Kontakt zum vermeintlichen Vermieter brach ab, die verwendete E-Mail-Adresse war offensichtlich gefälscht und das Inserat inzwischen auch von der Plattform gelöscht. Der Betrug führte so zu einem Schaden von über tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (TT.com)