Österreicherin (68) bei Wanderung in Friaul tödlich verunglückt

Zwei Frauen stürzten einen steilen Hang hinab. Für eine der beiden, eine 68-Jährige, kam jede Hilfe zu spät.

Tarvis – Am Südufer des Predil-Sees in Tarvis nahe der italienisch-österreichischen Grenze ist es am Samstagnachmittag zu einem schweren Wanderunfall gekommen. Zwei österreichische Frauen stürzten rund 60 Meter einen steilen Hang hinab. Für eine der beiden, eine 68-Jährige, kam jede Hilfe zu spät – sie erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen, wie die friulanische Alpinrettung mitteilte.

Die 63-jährige Begleiterin erlitt Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus von Tolmezzo gebracht. Beide Frauen sollen ungeeignetes Schuhwerk mit glatten Sohlen getragen haben – ein möglicher Mitgrund für den folgenschweren Absturz, wie das Rettungsteam mitteilte.

Schwieriger Einsatz

Der Rettungseinsatz wurde nach einem Notruf koordiniert. Umgehend wurden die Bergrettung, ein Rettungshubschrauber, ein Rettungswagen sowie die Feuerwehr aktiviert. Die Suche gestaltete sich zunächst schwierig, weil sich der Unfall in einem abgelegenen, ungesicherten Abschnitt des Rundwegs um den See ereignete – ein Bereich, in dem es laut Einsatzkräften häufig zu Unfällen kommt.