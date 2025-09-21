Hunderttausende Fans feierten mit Venier, Haaser und Co. den „Tag des Sports“

Der 24. „Tag des Sports“ am Wiener Heldenplatz hat am Samstag laut offiziellen Angaben Hunderttausende Sport-Fans angelockt. Bei strahlendem Sonnenschein feierten sie am Samstag gemeinsam mit vielen Spitzensportlern das laut Sportministerium größte Open-Air-Sportfest des Landes. „Es ist für Österreich ein sehr wichtiges Event und wir freuen uns über jeden Einzelnen, der heute gekommen ist“, sagte Riesentorlauf-Weltmeister Raphael Haaser.