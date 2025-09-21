Die besten Bilder
Hunderttausende Fans feierten mit Venier, Haaser und Co. den „Tag des Sports“
Der 24. „Tag des Sports“ am Wiener Heldenplatz hat am Samstag laut offiziellen Angaben Hunderttausende Sport-Fans angelockt. Bei strahlendem Sonnenschein feierten sie am Samstag gemeinsam mit vielen Spitzensportlern das laut Sportministerium größte Open-Air-Sportfest des Landes. „Es ist für Österreich ein sehr wichtiges Event und wir freuen uns über jeden Einzelnen, der heute gekommen ist“, sagte Riesentorlauf-Weltmeister Raphael Haaser.