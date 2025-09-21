Kein Online-Banking und Bargeld-Limit bei Erste Bank und Sparkasse

Noch bis Sonntagabend kommt es bei der Erste Bank und Sparkasse zu Einschränkungen im Zahlungsverkehr. Von Samstag 22.00 Uhr bis Sonntag 18.00 Uhr werden Wartungsarbeiten durchgeführt. In dieser Zeit steht die Online-Banking-App George nicht zur Verfügung. Kunden können in diesem Zeitraum nur beschränkt Bargeld abheben und nur eingeschränkt mit der Karte, dem Smartphone und im Internet zahlen.

Alle Einschränkungen im Überblick:

Kartenzahlungen: Debitkarten funktionieren nur bis zum persönlichen Limit, maximal 1500 Euro pro Tag.

Internetzahlungen mit zusätzlicher Bestätigung via George ID, s Identity oder cardTAN sind nicht möglich.

Bargeld: Abhebungen sind auf 400 Euro pro Tag begrenzt. Mehrere Behebungen sind möglich, solange dieser Betrag nicht überschritten wird.

Kreditkarten: Zahlungen und Bargeldbehebungen laufen bis zum jeweiligen Limit, im Internet jedoch ebenfalls nur eingeschränkt.

Besonders betroffen: spark7-Kunden sowie Kunden der Zweite Sparkasse können in dieser Zeit weder Bargeld abheben noch mit Karte bezahlen.