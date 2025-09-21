Überraschende Begleitung

Welcher Ex-Fußballer neben Bill Kaulitz am Wiesn-Tisch sitzt

Wiesn-Premiere für den ganzen Klum-Clan. Da darf natürlich auch Schwager Bill Kaulitz nicht fehlen – dessen Wiesn-Begleitung überrascht.

