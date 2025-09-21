Wenn Unternehmen in Konkurs gehen: Am Ende zählt „nur Bares ist Wahres“

Wenn große Unternehmen in Konkurs gehen, fliegen häufig Zahlen durch den Raum, die kaum zu fassen sind. Das Geld ist oftmals auch gar nicht greifbar, denn „Gewinne auf dem Papier“ haben kaum etwas mit der operativen Realität zu tun. Wie jüngst bei der Pierer Mobility, die trotz der schlecht dastehenden KTM das erste Halbjahr 2025 mit einem Millionengewinn abschloss. Ein Erklärungsversuch.