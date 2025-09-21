Ein Erklärungsversuch
Wenn Unternehmen in Konkurs gehen: Am Ende zählt „nur Bares ist Wahres“
Der Umsatz der Pierer Mobility ist im ersten Halbjahr um 58 Prozent eingebrochen, ein Sanierungsgewinn von 1,2 Milliarden Euro drehte das Ergebnis aber.
© MANFRED FESL
Wenn große Unternehmen in Konkurs gehen, fliegen häufig Zahlen durch den Raum, die kaum zu fassen sind. Das Geld ist oftmals auch gar nicht greifbar, denn „Gewinne auf dem Papier“ haben kaum etwas mit der operativen Realität zu tun. Wie jüngst bei der Pierer Mobility, die trotz der schlecht dastehenden KTM das erste Halbjahr 2025 mit einem Millionengewinn abschloss. Ein Erklärungsversuch.