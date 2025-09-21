Wetterwechsel im Anmarsch

Extremer Temperatursturz in Tirol: Auf heißen Spätsommer folgt ein kühler Herbstbeginn

Die letzten heißen Tage verbrachten viele SonnenanbeterInnen in Tirol nochmal im Freien, wie etwa am Lansersee. Mit kommender Woche hält der Herbst offiziell Einzug im Land. Es wird spürbar kühler.
© Böhm, Falk

Der September zeigte sich am Samstag von seiner besten Seite: 30 Grad und mehr sorgten für einen sonnig-heißen Tag. Doch mit dem bevorstehenden Herbstbeginn am Montag steht ein Wetterumschwung ins Haus, der dem Sommer endgültig „Mach’s gut“ sagt.

Innsbruck – Der Spätsommer zeigte sich am Samstag in Tirol von seiner besten Seite. Nicht nur war der Himmel im ganzen Land überwiegend wolkenlos, Hoch „Oldenburgia“ heizte auch ordentlich ein. Die Thermometer stiegen, wie prognostiziert, vielerorts auf über 30 Grad. Mehr noch, in Innsbruck wurde mit 32,4 Grad sogar ein neuer Hitzerekord aufgestellt. Es war im September seit Messbeginn vor 250 Jahren in der Tiroler Landeshauptstadt noch nie so warm.

Mit Montag fängt aber nicht nur eine neue Arbeitswoche an, sondern um 20.19 Uhr findet auch der kalendarische Herbstbeginn statt.