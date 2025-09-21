Jubiläum in Oberlienz: Treffen der Iseltaler Hackbrettler feiert 50 Jahre

Am 28. September wird der Kultursaal Oberlienz zum Klangraum für ein besonderes Jubiläum: Das Iseltaler Hackbrettlertreffen feiert sein 50-jähriges Bestehen mit der bereits 26. Auflage dieser traditionellen Veranstaltung.

Oberlienz – Die Arbeitsgruppe Osttirol und der Kulturausschuss der Gemeinde Oberlienz laden Interessierte zu einem Nachmittag voller traditioneller Klänge ein. Ab 14 Uhr werden Hackbrettspieler*innen aus der Region und darüber hinaus den Kultursaal mit den charakteristischen Klängen füllen.

Das Programm verspricht sowohl Solodarbietungen als auch Begleitmusik. Für die Tanzmusik sorgen zwei bekannte Formationen: Die "Hie & Do Musik" aus Osttirol sowie die "Antholza SuntaMusig" aus dem benachbarten Südtirol werden mit ihren Melodien zum Tanzen einladen.

Die Veranstaltung steht in einer langen Tradition, die nun ihr halbes Jahrhundert feiert. In Oberlienz selbst ist das Hackbrett fest verankert – bei der Familie Weger spielt das Osttiroler Hackbrett eine besondere Rolle. (TT)

