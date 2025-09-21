Inzinger Entertainer

Après-Ski-Star statt Haubenkoch: Matty Valentin hat sein Glück gefunden

Matty Valentino: „Ich habe die Zeit meines Lebens.“
Von Hubert Trenkwalder

Der Inzinger Entertainer Matty Valentino feiert seit Jahren große Erfolge. Und als frischgebackener Papa ist er „happy“ wie nie zuvor.

