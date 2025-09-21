Von Polizei gestoppt: Eltern fuhren betrunken mit drei Kindern im Auto

Ein betrunkenes Paar war in Bayern mit ihren drei Kindern im Auto unterwegs. Die 31-jährige Mutter am Steuer des Wagens hatte laut Polizei zudem keinen Führerschein. Beamte kontrollierten die Familie in der Nacht, weil die Eltern mit ihren Kindern im Alter von vier, sieben und 14 Jahren nahe Riedenburg außerhalb ihres Autos auf einer Landstraße standen.