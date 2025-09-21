Jugendamt informiert
Von Polizei gestoppt: Eltern fuhren betrunken mit drei Kindern im Auto
Ein betrunkenes Paar war in Bayern mit ihren drei Kindern im Auto unterwegs. Die 31-jährige Mutter am Steuer des Wagens hatte laut Polizei zudem keinen Führerschein. Beamte kontrollierten die Familie in der Nacht, weil die Eltern mit ihren Kindern im Alter von vier, sieben und 14 Jahren nahe Riedenburg außerhalb ihres Autos auf einer Landstraße standen.
Bei der Fahrerin wurde ein Atemalkoholwert von über 1,1 Promille festgestellt, sagte ein Polizeisprecher. Sie musste eine Blutprobe abgeben. Der 32-jährige Familienvater war demnach ebenfalls betrunken. Das Jugendamt wurde über den Vorfall informiert. (dpa, TT.com)