Rund 300 Anrufe monatlich bei Tiroler Krisen-Hotline

Rund 300 Menschen suchen pro Monat Unterstützung bei der Hotline des Psychosozialen Krisendienstes in Tirol. Seit dem Start 2020 wurden etwa 19.500 Anrufe verzeichnet, teilte das Land am Sonntag in einer Aussendung mit. Unter der Nummer 0800/400120 sind täglich von 8.00 bis 20.00 Uhr Therapeuten und andere Fachpersonen für Menschen in psychischen Krisensituationen und deren Angehörige erreichbar. Anrufe sind kostenlos und auf Wunsch anonym.

Als Ergänzung zur Hotline bietet ein mobiler Dienst seit 2023 bei Bedarf auch Hausbesuche an. Ebenso sind ambulante Krisengespräche möglich. Das Land Tirol und die Sozialversicherungsträger finanzieren den Psychosozialen Krisendienst dieses Jahr mit rund 500.000 Euro. Betrieben wird das Angebot von der Suchthilfe Tirol und dem Psychosozialen Pflegedienst.

Stabilität und Orientierung wiederfinden

Ziel des Psychosozialen Krisendienstes ist es, in Gesprächen akute Belastungen abzubauen, Stabilität herzustellen und konkrete nächste Schritte zu erarbeiten. Wenn Hilfe vor Ort erforderlich und gewünscht ist, besucht ein Zweierteam die Betroffenen innerhalb von maximal 48 Stunden. Menschen in besonders belastenden oder bedrohlichen Situationen können auch kurzfristig und kostenlos ambulante Krisengespräche in Anspruch nehmen, um Stabilität und Orientierung zurückzugewinnen.

„Eine psychische Krise ist genauso ernst wie ein körperlicher Notfall, deshalb gilt: Greifen Sie zum Telefon und holen Sie sich Hilfe“, so Landesrätin Eva Pawlata (SPÖ) anlässlich des „Yellow September“, eines internationalen Aktionsmonats, der auf die Bedeutung psychosozialer Gesundheit aufmerksam machen soll.