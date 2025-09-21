Siebenjähriger Bub nach Sturz aus Fenster in Wiener Wohnung lebensgefährlich verletzt
Ein siebenjähriger Bub wurde am Samstagabend in Wien lebensgefährlich verletzt, nachdem er aus dem Fenster eines Mehrparteienhauses gestürzt war. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam, während sich die Mutter und drei weitere minderjährige Kinder in der Wohnung aufhielten.
Wien – Ein siebenjähriger Bub ist Samstagabend bei einem Fenstersturz in Wien-Penzing lebensgefährlich verletzt worden. Das Kind fiel aus dem offenen Fenster eines Mehrparteienhauses. Der Bub wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, gab die Polizei am Sonntag bekannt.
Laut ersten Erhebungen soll sich die 40-jährige Mutter und ihre drei weiteren minderjährigen Kinder in der Wohnung aufgehalten haben. Es wird nun ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte. (APA)