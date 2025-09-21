Große Hunde dürfen in Italien jetzt in der Kabine mitfliegen

Eine Flugreise mit dem Hund bedeutet häufig Stress, sowohl für das Tier als auch für Halterinnen und Halter. Am Dienstag wird zum ersten Mal in Italien eine Maschine abheben, in der auch Hunde über zehn Kilogramm Gewicht in der Kabine mitreisen dürfen, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind, wie passende Transportbox, befestigt mit Gurt, kündigte das Verkehrsministerium in Rom an. Somit müssen diese Tiere nicht mehr in den Frachtraum.

Damit dürfen ab sofort auch mittlere und große Hunde an der Seite ihrer Besitzerinnen und Besitzer in der Kabine Platz nehmen. Zuvor waren nur kleine Hunde und Katzen an Bord erlaubt, die ein Gewicht von sieben bis zehn Kilogramm (meist inklusive Transporttasche) nicht überschritten. Assistenzhunde bildeten eine Ausnahme.

Premierenflug auf der Strecke Mailand-Rom

Der Premierenflug für große Vierbeiner erfolgt an Bord einer Maschine der ITA Airways auf der Strecke Mailand-Rom. Bisher mussten größere Haustiere – wenn sie mitreisen sollten – im Frachtraum untergebracht werden, was viele Tierbesitzer aus Sorge um das Wohlbefinden ihrer Hunde vermeiden wollten.