Zehnter Sieg in Serie: Tirolerin Tagger gewann nächstes Turnier

Die Osttirolerin Lilli Tagger hat am Sonntag ihren nächsten Turniersieg gelandet. Eine Woche nach ihrem in Bukarest fixierten zweiten Titelgewinn im Erwachsenen-Tennis legte die 17-Jährige beim ITF-W75-Sandplatzevent von Kursumlijska Banja in Serbien gegen die 16-jährige russische Qualifikantin Rada Solotarewa mit einem 5:7,6:2,6:2-Finalsieg nach. Auf Position acht gesetzt hat Tagger ab dem Viertelfinale in drei Sätzen gewonnen.

Tagger hat nun zehn Matchsiege in Folge stehen und seit Anfang August nur gegen ihre Landsfrau Sinja Kraus verloren – im Finale von Amstetten und im Halbfinale von Wien. In der Weltrangliste wird die Junioren-Titelgewinnerin der French Open von Platz 275 aus erneut ein Karrierehoch erreichen, Tagger steht ab Montag in den Top 220. (APA, TT.com)