AKA Tirol tor- und punktelos
Gegen die Jungbullen war nichts zu holen: Es wartet weiter viel Arbeit
In schwarz gab es für die Tiroler Akademie-Teams gegen die Alterskollegen von Red Bull Salzburg weder Punkte noch Tore: Die U16 mit Enis Kovacevic verlor mit 0:3.
© Böhm
