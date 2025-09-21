AKA Tirol tor- und punktelos

Gegen die Jungbullen war nichts zu holen: Es wartet weiter viel Arbeit

In schwarz gab es für die Tiroler Akademie-Teams gegen die Alterskollegen von Red Bull Salzburg weder Punkte noch Tore: Die U16 mit Enis Kovacevic verlor mit 0:3.
© Böhm