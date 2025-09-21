„Fetzengaudi“ auf 2300 Metern: Oktoberfest in Axamer Lizum zog Partyvolk an

Countryroads und Seilbahn brachten am Freitagnachmittag zahlreiche Feierlustige in Dirndl und Lederhose zum höchsten Oktoberfest der Alpen in der Axamer Lizum. Im orangen Licht der untergehenden Sonne und vor der beeindruckenden Bergkulisse der Kalkkögel spielte die Band BÄÄM auf und heizte mit Party-Klassikern so richtig ein. So sah Cordula Grün junge Dirndln Disco Fox tanzen und auch Macarena durfte nicht fehlen.