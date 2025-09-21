Junger Raser überholte im Ortsgebiet von Neustift mehrere Autos

Mit massiv überhöhter Geschwindigkeit raste am Sonntagvormittag ein 23-jähriger Autolenker durch das Ortsgebiet von Neustift im Stubaital. Wie die Polizei am späten Nachmittag in einer Aussendung berichtete, war der junge Mann mit 100 km/h unterwegs und überholte mehrere Fahrzeuge.