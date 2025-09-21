Führerschein weg
Junger Raser überholte im Ortsgebiet von Neustift mehrere Autos
Die Polizei Neustift führte Geschwindigkeitsmessungen durch, der Raser ging ihr dabei ins Netz. (Symbolfoto)
© EVA MANHART
Mit massiv überhöhter Geschwindigkeit raste am Sonntagvormittag ein 23-jähriger Autolenker durch das Ortsgebiet von Neustift im Stubaital. Wie die Polizei am späten Nachmittag in einer Aussendung berichtete, war der junge Mann mit 100 km/h unterwegs und überholte mehrere Fahrzeuge.
Die Polizei Neustift, die im Bereich Geschwindigkeitsmessungen durchführte, hielt den Lenker an und nahm ihm sofort den Führerschein ab. Der junge Einheimische wird bei der BH Innsbruck angezeigt. (TT.com)