Helmut Strobls Herzensprojekt

Serleskirchl feierlich eröffnet – wie ein Traum nach Jahren Wirklichkeit wurde

Ein großer Tag: Zahlreiche UnterstützerInnen und Interessierte fanden sich zur Segnung des Serleskirchls, eindrucksvoll gelegen zu Füßen des namensgebenden Berges, ein.
© Michael Domanig
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Bei traumhaftem Spätsommerwetter und gewaltigem Andrang wurde am Sonntagnachmittag das neue „Serleskirchl“ gesegnet. Für den 84-jährigen Helmut Strobl wurde ein Herzensprojekt Realität – unermüdlichem Einsatz, vielen Unterstützern und einer außergewöhnlichen Spendenaktion sei Dank.

