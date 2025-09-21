Serleskirchl feierlich eröffnet – wie ein Traum nach Jahren Wirklichkeit wurde

Bei traumhaftem Spätsommerwetter und gewaltigem Andrang wurde am Sonntagnachmittag das neue „Serleskirchl“ gesegnet. Für den 84-jährigen Helmut Strobl wurde ein Herzensprojekt Realität – unermüdlichem Einsatz, vielen Unterstützern und einer außergewöhnlichen Spendenaktion sei Dank.