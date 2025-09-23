Jetzt im TT-Family-Chat: Wie schütze ich mein Kind vor Gefahren im Netz?
Sabrina Widmoser von Saferinternet.at beantwortet Leser-Fragen zum Thema „Risiken und Herausforderungen rund um die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen“. Schicken Sie jetzt ihre Frage an gutzuwissen@tt.com
Innsbruck – Österreichs Kinder bekommen ihr erstes Smartphone im Durchschnitt schon mit acht Jahren – und damit beginnt für viele Kids ein Stück digitale Unabhängigkeit. Doch wie gehen Kinder und Jugendliche mit Apps, Spielen und Social Media um? Welche Risiken lauern auf die jungen NutzerInnen – und wie können Eltern ihre Kinder im Umgang mit Medien begleiten?
Darum geht es am Dienstag ab 10 Uhr im TT-Familychat mit Sabrina Widmoser, Erziehungswissenschaftlerin, Tiroler Koordinatorin von Saferinternet.at und Referentin für sichere Internetnutzung. Wer eine Frage zum Thema hat, kann diese an gutzuwissen@tt.com schicken oder in den Kommentaren posten.