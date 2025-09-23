Jetzt im TT-Family-Chat: Wie schütze ich mein Kind vor Gefahren im Netz?
Sabrina Widmoser von Saferinternet.at beantwortet Leserfragen zum Thema „Risiken und Herausforderungen rund um die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen“. Schicken Sie jetzt ihre Frage an gutzuwissen@tt.com
Innsbruck – Österreichs Kinder bekommen ihr erstes Smartphone im Durchschnitt schon mit acht Jahren – und damit beginnt für viele Kids ein Stück digitale Unabhängigkeit. Doch wie gehen Kinder und Jugendliche mit Apps, Spielen und Social Media um? Welche Risiken lauern auf die jungen NutzerInnen – und wie können Eltern ihre Kinder im Umgang mit Medien begleiten?
Darum geht es am Dienstag ab 10 Uhr im TT-Familychat mit Sabrina Widmoser, Erziehungswissenschaftlerin, Tiroler Koordinatorin von Saferinternet.at und Referentin für sichere Internetnutzung. Wer eine Frage zum Thema hat, kann diese an gutzuwissen@tt.com schicken oder in den Kommentaren posten.