Wie schützt man Kinder vor Gefahren im Web? Das war der Family-Chat mit Sabrina Widmoser

Sabrina Widmoser von Saferinternet.at beantwortete am Dienstag Leserfragen zum Thema „Risiken und Herausforderungen rund um die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen“. Schicken Sie jetzt ihre Frage an gutzuwissen@tt.com

Innsbruck – Österreichs Kinder bekommen ihr erstes Smartphone im Durchschnitt schon mit acht Jahren – und damit beginnt für viele Kids ein Stück digitale Unabhängigkeit. Doch wie gehen Kinder und Jugendliche mit Apps, Spielen und Social Media um? Welche Risiken lauern auf die jungen NutzerInnen – und wie können Eltern ihre Kinder im Umgang mit Medien begleiten?