Weltcupsieg und Podest-Platz: Tirols Mountainbike-Asse trumpfen in der Schweiz auf

Downhill-Jungstar Rosa Zierl feiert nächsten Weltcup-Sieg. Mountainbikerin Laura Stigger glänzt als Fünfte. Tabea Huys am Montag im WM-Fieber.

Innsbruck – Die finalen Wochen der Rad-Saison haben begonnen – und Tirols Fahrerinnen stecken auch dieser Tage wieder mittendrin im Kampf um den Gesamtweltcup, einen gelungenen Abschluss oder sogar einen großen WM-Coup.

Straßenrad

Nachdem der niederösterreichischen Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer am Sonntag zum Auftakt der Straßenrad-WM in Ruanda nur Rang 17 blieb, ist am Montag die Zillertalerin Tabea Huys an der Reihe. Die 19-Jährige bestreitet das erstmals separat ausgetragene U23-Rennen im Einzelzeitfahren und rechnet sich dabei Chancen auf einen Spitzenplatz oder sogar noch mehr aus.

„Die Zeitfahrstrecke ist richtig hart und die Anstiege sind steiler, als wir im Vorhinein angenommen haben. Aber der Kurs taugt mir sehr“, meinte die Athletin des Jayco-Teams. Gold bei den Damen in der Elite schnappte sich in der Hauptstadt Kigali die Schweizerin Marlen Reusser vor Anna van der Breggen und Demi Vollering (beide NED). Olympiasieger Remco Evenepoel (BEL) gewann das Zeitfahren bei den Herren. Jay Vine (AUS) wurde vor Ilan van Wilder (BEL) Zweiter.

Downhill

Wenige Tage nach ihrem Junioren-WM-Titel lieferte die 16-jährige Innsbruckerin Rosa Zierl die nächste große Meisterleistung ab. Die Sport-BORG-Schülerin fuhr im Weltcup von Lenzerheide (SUI) zum insgesamt vierten Sieg in der laufenden Saison. Damit steht Zierl vor den zwei abschließenden Nordamerika-Rennen fast schon als Gesamtweltcupsiegerin fest. Auch die Salzburger Weltmeisterin Valentina Höll liegt nach Rang drei weiter vorne im Kampf um den neuerlichen Gesamtsieg.

Die Innsbruckerin Rosa Zierl jubelte über den vierten Saison im Downhill-Weltcup. © UCI World Series

„Ich habe die Strecke genossen, aber es war etwas schwierig. Nach dem UCI-Weltmeistertitel ist ein weiterer Sieg mehr, als ich erwartet hatte“, jubelte Zierl.

Mountainbike