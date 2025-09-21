Gigantische Trauerfeier in Arizona: Trump bezeichnet Kirk als „Märtyrer“

Als „Märtyrer für Wahrheit und Freiheit“ bezeichnete der US-Präsident den erschossenen Charlie Kirk. Nach einem Aufruf Trumps an die Justizministerin sieht der führende US-Demokrat Schumer das Land auf dem „Weg zur Diktatur“.

Glendale – Im US-Staat Arizona wurden am Sonntag die Feierlichkeiten zum Gedenken an den erschossenen Pro-Trump-Aktivisten Charlie Kirk abgehalten. Schon in der Früh versammelten sich Tausende Menschen vor dem Football-Stadion in Glendale, wie Reporter berichteten. Am Mittag (Ortszeit) startete dort das Programm – mit christlicher Musik, Gebeten und Gesang. Das Stadion der Arizona Cardinals fasst bis zu 73.000 Zuschauer.

Der konservative Sender Fox News berichtet ebenso wie zahlreiche rechte Online-Plattformen ausführlich über die Trauerfeier. Vor dem Stadion stimmten Anhänger Kirks "USA"-Rufe an.

Zu den Rednern gehören neben Kirks Witwe Erika auch US-Präsident Donald Trump und Vizepräsident JD Vance. Zudem treten prominente Prediger und Musiker aus dem evangelikalen Spektrum auf. Nach Informationen mitreisender Reporter wird Trump voraussichtlich als letzter von etlichen Rednern auftreten. Bereits im Vorfeld bezeichnete er Kirk als „Märtyrer für die Wahrheit und die Freiheit“.

Kirk stand der Regierung von Trump und dessen Familie – insbesondere Sohn Don Jr. – nahe. Wegen der großen Zahl an Vertretern des Weißen Hauses und weiterer Regierungsbeamter, die an der Trauerfeier teilnehmen, wurden Journalisten zufolge zwei Flugzeuge für die Reise von Washington nach Arizona benötigt.

Mutmaßlichem Attentäter droht Todesstrafe

Der 31-jährige Kirk war am 10. September bei einer Veranstaltung in Utah erschossen worden. Die Trauer und Wut unter seinen Anhängern ist groß. Kirk galt als eines der bekanntesten Gesichter der amerikanischen Rechten. Mit Podcasts und Auftritten erreichte er ein Millionenpublikum. Dem mutmaßlichen Attentäter droht die Todesstrafe.

Gedenken religiös und patriotisch aufgeladen

Bereits die Vorbereitungen zu dem Gedenken waren religiös und patriotisch aufgeladen. "Glaube, Familie, Freiheit" war auf Porträtfotos von Kirk zu lesen, die hunderte Menschen in Phoenix vor dem Hauptsitz von Turning Point niederlegten. Die Gehsteige waren mit Blumen, US-Fahnen und roten, weißen und blauen Ballons überfüllt.

Für viele junge MAGA-Anhänger war Kirk schon vor seinem Tod eine Art Prediger der Wahrhaftigkeit. MAGA und Trump stehen für das Gute und Göttliche, wer es kritisiert oder bekämpft, vertritt das Böse, lautete die Ansage.

Diese Botschaft predigte Kirk jungen Leuten in Onlinenetzwerken, und er tourte damit an Schulen und Hochschulen in den ganzen USA. Wegen seiner radikalen Ansichten zu Themen wie Geschlechtsidentität, Rassenfrage oder Waffenbesitz polarisierte der 31-Jährige ebenso stark wie Trump selbst.

Demokraten-Anführer: „USA auf dem Weg zur Diktatur“

Kritiker unter anderem in der oppositionellen Demokratischen Partei werfen Trump vor, das Attentat auf Kirk für eine verschärfte Gangart gegen politische Gegner oder die freie Presse zu nutzen. Der Minderheitsführer der US-Demokraten im Senat, Chuck Schumer, sieht die USA sogar auf dem "Weg zur Diktatur", wie er am Sonntag dem Sender CNN sagte.

Schumer kritisierte, Trump verwandele das US-Justizministerium in ein "Instrument, das seine Feinde verfolgt, egal ob sie schuldig sind oder nicht". Der Präsident hatte Justizministerin Pam Bondi zuletzt in seinem Onlinedienst Truth Social aufgerufen, gegen bestimmte politische Gegner aus dem Demokraten-Lager vorzugehen.