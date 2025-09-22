Ukraine und Russland werfen einander Angriffe mit Toten vor

Russland und die Ukraine haben sich am Montag gegenseitig erneute tödliche Angriffe vorgeworfen. Bei einem Drohnenangriff der Ukraine seien mindestens drei Menschen auf der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim getötet worden, erklärte der von Moskau eingesetzte Gouverneur der Krim, Sergej Aksjonow. Die ukrainischen Behörden meldeten unterdessen drei Tote durch einen russischen Angriff im Südosten des Landes.

Aksjonow führte im Onlinedienst Telegram aus, die Ukraine habe den Ferienort Foros angegriffen und dabei das Gelände eines Sanatoriums und ein Schulgebäude beschädigt. Drei Menschen seien getötet und 16 weitere verletzt worden. Trümmer der abgeschossenen Drohne hätten zudem einen Brand in der Nähe der Küstenstadt Jalta verursacht. Das russische Verteidigungsministerium, das zunächst von zwei Toten bei dem ukrainischen Angriff auf der Krim gesprochen hatte, warf der Ukraine einen "Terrorangriff" vor.

Die ukrainischen Behörden meldeten ihrerseits erneuten russischen Beschuss. Russland habe die Ukraine am Sonntag bis zum Abend mit 46 Luftangriffen überzogen. Nach russischen Angriffen auf die südostukrainische Stadt Saporischschja korrigierte Kiew die Opferzahl nach oben: Demnach wurden dort in der Nacht auf Montag drei Menschen getötet und zwei weitere verletzt, einer von ihnen schwer. Die russische Armee habe mindestens fünf Bomben auf die Stadt geworfen, erklärte der Chef der regionalen Militäradministration, Iwan Fedorow.

"Der Morgen in Saporischschja hat mit Explosionen und Bränden begonnen", teilte Fedorow mit. Russland habe mindestens zehn Fliegerbomben eingesetzt. Bei dem Angriff seien unter anderem 15 Apartmenthäuser beschädigt worden. Auch aus den Regionen Sumy und Kiew werden Verletzte und Schäden gemeldet. Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, sie habe in der Nacht 132 russische Drohnen abgeschossen. Es habe aber auch Treffer von neun Drohnen an sieben Orten gegeben. Eine russische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.