Auch Frankreich erkennt Staat Palästina an

Auch Frankreich erkennt künftig einen Staat Palästina an. Das kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei einem Treffen zur Zweistaatenlösung in New York an. Unterdessen übte die US-Regierung Kritik an der Anerkennung eines Palästinenserstaats durch mehrere westliche Staaten. US-Präsident Donald Trump sei der Ansicht, dass dieser Schritt "eine Belohnung für die Hamas" sei, sagte seine Sprecherin Karoline Leavitt am Montag vor Journalisten.

Trump sei der Meinung, dass es sich dabei nur um "leere Worte" handle "und nicht genug Taten von einigen unserer Freunde und Verbündeten". Leavitt äußerte sich kurz vor einem Gipfeltreffen zur Zweistaatenlösung in New York. Dabei wollen Frankreich und weitere Länder ihre Anerkennung eines palästinensischen Staats verkünden. Wichtige US-Verbündete wie Großbritannien, Kanada, Australien und Portugal hatten dies bereits am Sonntag getan. Zu den wenigen Staaten, die diesen Schritt nicht gesetzt haben und aktuell auch nicht setzen wollen, zählen neben den USA auch Österreich und Deutschland.