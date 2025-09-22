Mordversuchsprozess nach Schussattentat in Linz

Ein 44-Jähriger steht am Montag in Linz wegen versuchten Mordes vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, am 14. Jänner mit einer Pistole durch das geöffnete Wagenfenster auf einen im Auto sitzenden 38-Jährigen geschossen zu haben. Hintergrund der Tat dürfte ein Streit im Drogenmilieu sein.

Der Angeschossene erlitt Verletzungen an Brust und Schulter, die jedoch nicht lebensgefährlich waren. Der mutmaßliche Täter wurde einige Wochen nach der Tat in der Schweiz gefasst. Zu den Vorwürfen schwieg er bisher, er wolle sich erst in der Hauptverhandlung äußern, teilte sein Verteidiger dem Gericht mit. Im Fall eines Schuldspruchs droht dem Angeklagten eine Freiheitsstrafe von zehn bis 20 Jahren oder lebenslang.