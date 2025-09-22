Überholmanöver führte zu Unfall: Fünf Verletzte bei Kollision auf der Tiroler Straße in Roppen

Verkehrsunfall mit fünf Verletzten auf der Tiroler Straße in Roppen am Sonntagabend. Wie die Polizei in einer Aussendung berichtet, war gegen 19.30 Uhr ein 38-jähriger Deutscher mit seinem Auto in Fahrtrichtung Westen unterwegs, als er versuchte, sein Fahrzeug in eine Ausbuchtung zu lenken. Hinter ihm fuhr ein 31-jähriger Afghane mit vier weiteren Personen im Wagen in die gleiche Richtung.

Der 31-Jährige wollte das Fahrzeug vor ihm überholen, wodurch es zur Kollision kam. Der Wagen des Deutschen schob das Fahrzeug des Afghanen über eine links neben der Fahrbahn befindliche Böschung. Trotz einer Vollbremsung rutschte der Wagen des Afghanen über die Böschung und prallte gegen einen Baum. Der Deutsche konnte sein Fahrzeug in der Ausbuchtung zum Stillstand bringen.