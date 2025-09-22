Kommentar

Elchtest für die Sozialpartner

Alois Vahrner

Kommentarvon Alois Vahrner

Österreich steht wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand – und bräuchte dringend einen nationalen Kraftakt. Ob Politik und Sozialpartner freilich dazu bereit und fähig sind? Die Lohnrunden sind ein Fingerzeig dazu.