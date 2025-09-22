Für Einberger Schulzentrum
Container für Schulzentrum: Schenkung kostet Telfs mehr als 200.000 Euro
Die Aufstellung der vier Klassenräume ist östlich der Schweinester-Schule mit einem überdachten Zugang zum Glasgang vorgesehen, wodurch die beiden Hauptgebäude Schweinester und Thielmann auf kurzem Weg erreichbar sind.
© MG Telfs/Hackl
Das Einberger Schulzentrum steht vor einem Umbau. Um die dadurch entstehende Raumsituation entlasten, hat die Gemeinde die Schenkung von 28 Containern angenommen. Doch dafür muss sie trotzdem viel Geld in die Hand nehmen.