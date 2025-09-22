Tiroler Ex-Skistar lud zum Golfen und sammelte Spenden ein

Mehr als 60 GolferInnen folgten der Einladung von Niki Hosp zum „Turnier der Präsidentin“ an die Zugspitze. Neben sportlichen Höchstleistungen wurde durch ein Charity-Ratespiel eine großzügige Spende für den Verein „Rheumalis“ erzielt.

Ehrwald – Niki Hosp feierte in ihrer Karriere als Skisportlerin große Erfolge. Sie wurde Gesamtweltcupsiegerin, gewann insgesamt zwölf Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen, feierte zwölf Weltcup-Siege und 57 Podestplätze.

2015 hat sie ihre aktive Karriere beendet. Dem Sport blieb sie dennoch treu. Beispielsweise als Präsidentin des Golfclubs Tiroler Zugspitze.

In dieser Funktion lud sie kürzlich zum „Turnier der Präsidentin“ nach Ehrwald – und über 60 Golferinnen und Golfer, darunter zahlreiche ehemalige Profisportler, folgten ihrer Einladung. Unter den Gästen befanden sich auch der ehemalige Rennrodler Markus Prock sowie Peter Larcher, Otto Mayregger, Georg Höllrigl und Fred Steinacher.

Entspannte Atmosphäre am Platz: (v.l.) Steffi Mayregger, Otto Mayregger (ehemaliger Rodler), Sportjournalist Fred Steinacher, Markus Prock (ehemaliger Rodler und Präsident Club of Masters) und Peter Tscharnuter (Vizepräsident GC Tiroler Zugspitze). © Tiroler Zugspitz Golf

Bei herrlichem Wetter und angenehmen Temperaturen wurde ein spannendes Zählspiel über neun Löcher nach Stableford ausgetragen. Den Turniersieg in der Bruttoklasse Damen sicherte sich Heidrun Gramshammer, während Pro Daniel Ortner-Bauer bei den Herren triumphierte und mit einer beeindruckenden Runde (5 unter Par) einen neuen Platzrekord aufstellte.

Für den Verein „Rheumalis“ wurdedn die Herzen und Geldtaschen geöffnet. © Tiroler Zugspitz Golf

Neben den sportlichen Leistungen stand an diesem Tag aber auch der Verein „Rheumalis“ im Mittelpunkt. Rheumalis setzt sich für an Rheuma erkrankte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Angehörige ein und wird ausschließlich über Spenden finanziert. Niki Hosp, die Schirmherrin von Rheumalis ist, konnte durch ein Ratespiel einen beachtlichen Betrag von 4500 Euro sammeln. Hosp: „Diese Unterstützung ist ein wichtiger Beitrag für die betroffenen Kinder und zeigt das Engagement der Sportgemeinschaft für wohltätige Zwecke.“

Niki Hosp und ihre fleißigen Helferinnen. © Tiroler Zugspitz Golf