Dramatische Lage nach dem Erdbeben: Sie helfen Frauen unter Lebensgefahr

Viele Frauen haben nicht nur ihr Zuhause, sondern auch ihre Familien verloren und sind nun mit ihren Kindern allein. Auch wenn sie dringend medizinische Hilfe brauchen, dürfen sie allein nicht aus dem Haus. Die Taliban erlauben dies nur in Begleitung des Ehemanns oder eines männlichen Verwandten.

© APA/AFP/Wakil Kohsar