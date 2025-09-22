Tiroler Skihoffnung beendet Karriere mit 22: „Dieser Abschied bricht mir das Herz“

Noch bevor der Ski-Winter so richtig losgeht, zog die nächste ÖSV-Athletin die Reißleine. Teresa Grüner beendet im Alter von nur 22 Jahren ihre Karriere.

„Die Sonne geht für meine Karriere als Skirennfahrer unter. Es fühlt sich immer noch unwirklich an. Dieser Abschied bricht mir das Herz – denn tief im Inneren würde ich immer noch gerne weiter Rennen fahren, aber mein Körper kann das Risiko nicht mehr eingehen. Nach jahrelangen Operationen, Rückschlägen und Reha habe ich endlich wieder Normalität erreicht, wie die Treppe hinunterzugehen oder ohne Schmerzen spazieren zu gehen. Das nehme ich nicht mehr als selbstverständlich an“, schreibt die Oberländerin auf Instagram.

Im Frühjahr musste sie sich zuletzt einer Operation unterziehen. Eine Zyste musste entfernt und Meniskusprobleme im linken Knie behoben werden. „Skifahren war schon immer mehr als nur ein Sport – es ist meine größte Liebe. Es hat mir pure Freude bereitet, unvergessliche Erinnerungen, Freundschaften, die bleiben, inspirierende Trainer, die mich geprägt haben. Aber es hat auch viel gekostet: Schmerzen, Risiken, endlose Reha und Tränen. Es ist nicht so, wie ich es mir gewünscht habe, aber mein Herz und mein Körper sprechen nicht mehr dieselbe Sprache. Das zu akzeptieren und meinen Traum loszulassen tut weh, aber ich weiß, dass es die richtige Entscheidung für meine Gesundheit ist“, so die Athletin vom SK Telfs.