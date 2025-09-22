Risiko war zu groß: „Emil“ wurde betäubt und an die Grenze zu Tschechien gebracht

Die Reise des jungen Elchs, dessen Wanderung durch das Land im Sommer medial begleitet wurde, ist in Österreich zu Ende: Weil er kurz davor war, im Frühverkehr auf die Westautobahn zu spazieren, entschied sich das Land Oberösterreich, den Bullen zu betäuben und abzutransportieren.

Sattledt/Rohrbach – Montagfrüh war es so weit: Elch „Emil“ musste betäubt werden, weil er bei Sattledt (Bezirk Wels-Land) im Begriff war, über einen Zaun Richtung Westautobahn (A1) zu springen. Kurz bevor der Frühverkehr beim Voralpenkreuz einsetzte, war „Emil“ nur noch 200 Meter vor der A1 entfernt. Das hieß unmittelbare Gefahr, so die Einschätzung des Landes Oberösterreich und der Wildtierexperten vor Ort, berichtete die zuständige Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) in einer Pressemitteilung.

Ein Nationalpark für „Emil“

„Ein Unfall – und das bestätigen Wildtier-Expertinnen und -Experten – hätte Lebensgefahr für alle Beteiligten bedeutet“, erklärte Langer-Weninger. Das Tier wurde unter fachkundiger Anleitung eines wildtiermedizinischen Fachteams betäubt und laufend überwacht – mit Drohnen und Wärmebildkameras.

Feuerwehrkräfte der FF Sattledt hoben „Emil“ vorsichtig in den mit Stroh ausgelegten Transportanhänger, wo er bald wieder zu sich kam und leicht sediert, wie bei Wildtieren üblich stehend, an den Rand des Böhmerwalds (Bezirk Rohrbach) gebracht wurde. Im Nahbereich zum tschechischen Nationalpark Šumava, wo es eine Elch-Population gibt, wurde der Elch schließlich in die Freiheit entlassen.

GPS-Sender am Ohr

Ganz gekappt ist die Verbindung zu „Emil“ jedoch nicht, denn der Elch trägt nun eine Ohrmarke mit GPS-Sender. So lassen sich seine Wege künftig wissenschaftlich dokumentieren, ohne dem Wildtier zu nahe zu kommen. Denn Fachleute waren zuletzt um „Emil“ besorgt und hätten deutliche Bedenken geäußert wie: „Der Hype führt leider zu einem Bilderbuch-Fehlverhalten. Muss es wirklich sein, dass die Polizei Elch ‚Emil‘ vor den Menschen schützen muss?“, hieß es.

Die Agrar-Landesrätin war „froh, dass die Rettungsaktion für ‚Emil‘ so professionell und erfolgreich abgelaufen ist“. Nun könne das Nordlicht im Böhmerwald ein wildtiergerechtes Leben führen – „und vielleicht sorgt er schon bald für Nachwuchs im Nationalpark“, zeichnet sie ein echtes, kitschiges Happy End.