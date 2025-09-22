Privat und Beruf nicht getrennt?

Vorstand Gasser überraschend abberufen, Unruhe in der Tiwag

Schon wieder Geschichte: Thomas Gasser (r.) wurde abberufen, Aufsichtsratschef Wallnöfer (3. v. r.) muss einen neuen Vorstand suchen. Alexander Speckle (l.) und Michael Kraxner (2. v. r.) führen die Tiwag vorerst im Duo.
© Tiwag
Peter Nindler

Sesselrücken nicht nur beim Landesenergieversorger Tiwag, sondern auch bei den Innsbrucker Kommunalbetrieben. Der Vorstand für Energiewirtschaft Thomas Gasser wurde wurde wegen schwerwiegender Pflichtverletzungen mit sofortiger Wirkung in beiden Energieunternehmen abberufen.