Unterhaus kompakt

Masetti-Traumtor vor schwerer Verletzung, Routinier Koch traf bei Comeback doppelt

Michael PipalDaniel Lenninger

Von Michael Pipal, Daniel Lenninger

Ein wunderschöner Treffer von Matteo Masetti, gleich mehrere furiose Aufholjagden, ein Held zwischen den Pfosten und zwei routinierte Torjäger spielen heute in unserem Unterhaus-Magazin die Hauptrolle.

