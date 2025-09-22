- Überblick
Unterhaus kompakt
Torhüter hielt Elfer und Punkt fest, Torjäger wurde mit 43 Jahren zum Derbyhelden
Von Michael Pipal, Daniel Lenninger
Ein wunderschöner Treffer von Matteo Masetti, gleich mehrere furiose Aufholjagden, ein Held zwischen den Pfosten und zwei routinierte Torjäger spielen heute in unserem Unterhaus-Magazin die Hauptrolle.
