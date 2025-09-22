Gedenken an Sternenkinder: Feierliche Zeremonie in Lienz geplant

Am 15. Oktober findet in Lienz eine Gedenkfeier für Sternenkinder statt. Die Veranstaltung beim Lienzer Kindergrab bietet Eltern und Angehörigen einen Ort des Trostes und der Erinnerung.

Lienz – Der Verlust eines Kindes vor, während oder kurz nach der Geburt ist für viele Eltern eine schmerzhafte Erfahrung. Um diesen sogenannten Sternenkindern zu gedenken, lädt die Krankenhaus-Seelsorge des BKH Lienz gemeinsam mit der Bestattung Bergmeister, dem Ensemble PerSonare und der Stadtgemeinde Lienz zu einer besonderen Gedenkfeier ein.

Die Veranstaltung findet am 15. Oktober um 16 Uhr beim Lienzer Kindergrab statt. Die Organisatoren bitten alle Teilnehmer, eine Kerze mitzubringen. Diese wird während der Feier entzündet und symbolisiert das Licht der Erinnerung an die zu früh gegangenen Kinder.

Infos: