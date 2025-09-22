Rechnungen fingiert

Mitarbeiter zweigte Gelder ab: Haller Firma um mehr als 100.000 Euro betrogen

Der 40-Jährige gab zu, Rechnungen fingiert und Geld auf eigene Konten abgezweigt zu haben. Er begründet die Tat mit einer Spielsucht.

