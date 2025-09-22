Gefährliche Krankheit
Tierseuche breitet sich in Tirol aus: Heuer schon 45 Fälle gemeldet – und es werden mehr
Obwohl es eine wirksame Impfung gegen jenes Virus gibt, das die Blauzungenkrankeit verursacht, gestaltet sich die Bekämpfung seiner Ausbreitung als schwierig.
© imago/diebildwerft
Seit einem Jahr breitet sich die Blauzungenkrankheit in Tirol aus, allein heuer wurden bisher 45 Fälle gemeldet. Landesveterinärdirektor Matthias Vill erklärt, was die Tierseuche so gefährlich macht und warum sie trotz Impfung nicht mehr so schnell verschwinden wird.