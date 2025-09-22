Ausfahrt Patsch am Limit
Zu viele Stauflüchtlinge aus Deutschland: Deshalb traf es auch Einheimische
Sonntagnachmittag musste die Polizei zahlreiche Stauflüchtlinge zurückweisen und die Autobahnausfahrt Patsch sperren.
© APA
Nichts ging mehr am Sonntag auf der Autobahnausfahrt in Patsch: Zu viele deutsche Rückreisende wollten den Rückstau bei Innsbruck Süd ausweichen und über die Dörfer Richtung Innsbruck-Mitte bzw. Hall fahren. Deshalb musste die Ausfahrt Patsch für dreieinhalb Stunden gesperrt werden.