Belasteter Straßenzug
„Man kommt sich vor wie auf der Autobahn“: Anrainer in Höttinger Gasse kämpfen für Entlastung
Edith Baumann (l.) und Monika Himsl von der Initiative „Lebensraum Höttinger Gasse“ setzen sich für Radarkontrollen ein, um Tempobolzer in der schmalen Straße einzubremsen.
© Michael Domanig
Anwohner in der schmalen, massiv befahrenen Höttinger Gasse klagen über Raser und Radfahrer, die gegen die Einbahn oder am Gehsteig fahren. Sie appellieren an Politik und Polizei, die Kontrollen zu verschärfen – doch diese sehen nur begrenzte Möglichkeiten.