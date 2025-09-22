Belasteter Straßenzug

„Man kommt sich vor wie auf der Autobahn“: Anrainer in Höttinger Gasse kämpfen für Entlastung

Edith Baumann (l.) und Monika Himsl von der Initiative „Lebensraum Höttinger Gasse“ setzen sich für Radarkontrollen ein, um Tempobolzer in der schmalen Straße einzubremsen.
© Michael Domanig
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Anwohner in der schmalen, massiv befahrenen Höttinger Gasse klagen über Raser und Radfahrer, die gegen die Einbahn oder am Gehsteig fahren. Sie appellieren an Politik und Polizei, die Kontrollen zu verschärfen – doch diese sehen nur begrenzte Möglichkeiten.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561