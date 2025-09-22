Mann gab 13-Jähriger an Bushaltestelle in Rattenberg Überraschungsei mit Cannabis

Nachdem er im Zimmer seiner 13-jährigen Tochter Cannabis und Suchtmittelutensilien gefunden hatte, alarmierte ein Mann aus dem Unterland Mitte letzter Woche die Kramsacher Polizei. Die Ermittler begaben sich auf Spurensuche und konnten herausfinden, wo und wie die Schülerin an die Drogen gekommen war.

Befragungen ergaben, dass ein 40-jähriger Einheimischer dem Mädchen am 11. September an einer Bushaltestelle in Rattenberg ein Überraschungsei mit Cannabis und seiner Telefonnummer übergeben hatte. „Das Mädchen nahm das Suchtmittel an und suchte später selbst den Kontakt, woraufhin es zu einer weiteren, unentgeltlichen Übergabe kam“, so die Polizei in einer Aussendung.