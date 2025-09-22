Filmfestspiele für die Natur!

68 internationale Filme, Ausstellungen, Exkursionen und Fachtreffen für Filmschaffende – das innsbruck nature film festival lädt von 8. bis 12. Oktober wieder ins Metropol Kino ein

Vom 8. bis 12. Oktober 2025 findet das 24. innsbruck nature film festival (inff) statt. Innsbruck wird damit erneut zum internationalen Zentrum für Natur- und Umweltfilm. An fünf Festivaltagen werden 68 Filme aus über 30 Ländern gezeigt, ausgewählt aus mehr als 450 Einreichungen – von Dokumentationen über Animationen bis zu Spielfilmen.

Insgesamt gibt es 13 Awards und Preise im Wert von 29.000 Euro zu vergeben, darunter erstmals der vom Österreichischen Alpenverein gestiftete „Glaciers & Mountains Award“. Viele Regisseur:innen, Filmschaffende und Produzent:innen reisen persönlich nach Innsbruck.

Daneben freuen wir uns auf Gäste wie Hannes Jaenicke, Serge Falck, Anita Idel und Mariëtte Rissenbeek. Ergänzt wird das Programm durch wissenschaftliche Inputs in den beliebten „Science Glimpses“ sowie durch ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Exkursionen, Kinder- und Familienangeboten und thematischen Veranstaltungen.

Die besten Natur- Umwelt- und Green Arthouse Filme aus aller Welt

Den Auftakt des Filmwettbewerbs bildet die feierliche Eröffnung am 8. Oktober mit dem Film „A Life Among Elephants“ (Nigel Pope, UK), einer Hommage an den Biologen und Elefantenschützer Iain Douglas-Hamilton.

Die wahre Geschichte über die Rettung von 5000 Tieren aus dem zwischen die Kriegsfronten geratenen Zoo bei Charkiw zeigt der preisgekrönte Film „Checkpoint Zoo“ von Joshua Zeman. Dass Tiere aber auch Friedensbringer sein können, beweist die hinreißende Doku „Kenia: Giraffen als Botschafter des Friedens“.

Der Film „die geheimnisvolle Welt der Pinguine“ erlaubt überraschend neue Einblicke in das Leben der außergewöhnlichen Tiere – einfach Zum Genießen für die ganze Familie!Und für Arthouse und Klima Sci-Fi-Interessierte ist der Animationsfilm „White Plastik Sky“ ein absolutes Muss.

Der Film „die geheimnisvolle Welt der Pinguine“ © : National Geographic/Bertie Gregory

inff für alle – über 25 „Experiences“ drinnen und draußen

Mit seinem innovativen Programm ermöglicht das Festival viele verschiedene Zugänge zu unserer Umwelt, zu uns selbst und zu nicht-menschlichen Lebewesen: zum Beispiel die Exkursion zur kosmischen Strahlung am Hafelekar (9.10.), eine nächtliche Naturführung im Botanischen Garten (10.10.), Hannes Jaenickes „Boden Session“ mit Film und Verkostung (11.10.), Vogelbeobachtung im Morgengrauen (12.10.) sowie eine Veranstaltung zu Landwirtschaft im Wandel (12.10.).

Das Festival versteht sich zudem als Plattform für Natur in Kunst und Bildern. Im Metropol Kino sind die Gewinnerbilder der Iseltrail-Fotochallenge zu sehen, und heimische und internationale Künstler:innen wie Lilian Cooper, Mali Weil, Tamás Dezsö und Roland Maurmair bereichern die Festivalwoche mit Ausstellungen und Performances.

Alle Informationen Sprachfassungen) sowie Anmeldung zu den Experiences gibt es auf www.inff.eu Reservierungen und Sitzplatzkarten fürs Kino unter www.metropol-kino.at oder Tel. 0512-28 33 10. Schulen können sich noch für Schulvorstellungen bei hello@inff.eu melden. Hinweis: Vogelbeobachtung und Early Bird Film Session sowie eine Bio vom Berg Film Matinée gibt es am Sonntag, 12.10. mit anschließendem Lunch im Metropol Kino.