Therapie, Training und Regeneration – das perfekte Trio

Unter dem Motto „Go together - Grow together“ feieren OlympicGym, CryoOxy und Löberbauer-Performance ihre neubegründete Partnerschaft. Gesundheit, Regeneration und persönliches Wohlbefinden stehen bei einem gemeinsamen Walk-in-Day am 4. Oktober an zwei Standorten in Innsbruck im Fokus. Im CryoOxy wird zusätzlich auf den 2. Geburtstag und die Eröffnung des weltweit ersten Repuls-Corners angestoßen.

Herbstzeit ist Virenzeit und das frühe Dunkelwerden schlägt oft zusätzlich auf die Seele. Daher ist jetzt die beste Zeit, sich um sein körperliches und mentales Wohlbefinden zu kümmern. Unser Immunsystem ist nicht nur für die Abwehr von Viren oder Bakterien zuständig, sondern auch Teil der menschlichen Stressregulation. Für das langfristige Wohlbefinden ist also eine gesunde Abwechslung von Anspannung und Entspannung unerlässlich. In dieser Hinsicht bietet die Kooperation von OlympicGym, Löberbauer-Performance und CryoOxy Synergien, die in Tirol wohl einzigartig sind.

Miteinander gehen - Miteinander wachsen, so das Motto ins Deutsche übersetzt, spielt im OlympicGym eine entscheidende Rolle, das spürt man auf den ersten Blick. Es herrscht eine familiäre Atmosphäre und wer sich für eine Mitgliedschaft entscheidet, wird rundum versorgt. Dazu gehören persönlich optimierte Trainingspläne- und zeiten, die sich gut in den Alltag integrieren lassen, oder Beratung bezüglich gesunder Ernährung und sinnvoller Supplements. Im Gastronomiebereich werden zudem täglich frische Bowls zubereitet. Die breite Palette an Kursen (Pilates, Zumba, Yoga, etc.), das Personal Training und die Möglichkeit, völlig neue Fitnesstrends auszuüben wie etwa beim Ninja-Warrior-Turm oder dem Hyrox Trainingsclub sprechen Bewegungshungrige aller Altersstufen an. Und nach getaner Arbeit lässt es ich im großzügigen Spa-Bereich herrlich entspannen.

Bei Löberbauer-Performance legt man Wert auf eine ganzheitliche Betrachtungsweise des Bewegungsapparetes. © Löberbauer Performance

Eines steht aber immer im Vordergrund: die Gesundheit. Es soll effektiv, aber vor allem korrekt und schmerzfrei trainiert werden. Diesem Anspruch wird man durch die neue Kooperation mit Löberbauer-Performance mehr als gerecht. Einmal wöchentlich gibt es nun in Innsbruck und Stans die Möglichkeit, sich kostenlos physiotherapeutisch beraten zu lassen.

Bei Löberbauer-Performance legt man Wert auf ein ganzheitliches Verständnis des menschlichen Bewegungssystems und dessen Funktionen. Umso besser ergänzen sich die hohe Expertise der Physiotherapeuten in den Bereichen Sporttherapie, Reha und Leistungstraining mit den weiterführenden Trainingsangeboten beim OlympicGym und den Regenerationsmöglichkeiten beim CryoOxy. Das bedeutet Win-Win für alle Seiten, egal ob Mitglied, Kundin oder Patient.

CryOxy punktet mit hochmodernen Kältekammern und individueller Beratung. © CryOxy

Im CryoOxy dreht sich alles um Erholung, Gesundheit, Prävention und die Aufrechterhaltung der persönlichen Leistungsfähigkeit. Auch hier haben individuelle Beratung und aufmerksame Betreuung höchsten Stellenwert, gerade weil mit modernsten Technologien gearbeitet wird.

Die beiden Kältekammern (-85 und -110 Grad) erfreuen sich jetzt, wo das Immunsystem mehr gefordert wird, großer Beliebtheit. Die Kälte macht nicht nur gegen Viren resistenter, sondern wirkt auch schmerz- und entzündungslindernd, durchblutungsfördernd und sorgt für eine Extraportion Energie und gute Laune. Enormes Gesundheitspotential hat die Hyperbare Sauerstoffanwendung (HBO): Das kontrollierte Abtauchen auf fünf Meter sorgt dafür, dass der über eine Maske eingeatmete Sauerstoff in sämtliche Gewebeschichten und Zellen transportiert wird. Das lindert viele (auch chronische) Beschwerden wie Erschöpfung, Schlafstörungen, Verletzungen sowie Entzündungen und sorgt zugleich für eine Anregung des Stoffwechsels und hat einen verjüngenden Effekt. Mit dem Flow-System wird das Lymphsystem angeregt, was auch bestens gegen Muskelkater nach dem Training hilft.

Das Olympic Gym ist viel mehr als ein Fitnessstudio: Die Beratung ist umfassend und beinhaltet neben optimierten Trainingsplänen auch Ernährung oder Supplementierungen. © Olympic Gym

Neu eröffnet wurde unlängst der weltweit erste Repuls-Corner. Das kalte, pulsierende Rotlicht dringt tief in das Gewebe ein und hilft vor allem bei Schmerzen, Entzündungen oder hartnäckigen Wunden. Der handliche Strahler kann vor Ort angewendet, aber auch ausgeliehen oder gekauft werden und ist die optimale Ergänzung für jede Hausapotheke.

Mit dem 3D-Bodyscan schließt sich der Kreis zu den Partnern OlympicGym und Löberbauer-Performance. Durch die präzise Visualisierung von Körperhaltung, Muskel- und Belastungsverteilung, der Berechnung des Körperfettanteils und des Grundumsatzes ist die beste Voraussetzung geschaffen, um im Fitnessstudio und/oder mit Hilfe von Physiotherapie gezielt an seinen persönlichen Gesundheitszielen zu arbeiten.