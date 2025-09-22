- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Letzter großer Auftritt
Emotionaler Abschied für Nagiller: „Ein, zwei Tränen sind geflossen“
Im Vorjahr holte sich Tirols Sportlerin des Jahres Eva Nagiller WM-Gold, nun bestritt sie in Sighartstein ihren letzten Wettkampf.
© Andrea Fuchshumer
Von Roman Stelzl
© 2025 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten