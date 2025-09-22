Temperatursturz in Tirol: Jetzt kommt das „Aprilwetter im Herbst“
Nach einem letzten hochsommerlich heißen Wochenende steht Tirol pünktlich zum Herbstbeginn eine ordentliche Abkühlung bevor. Dadurch sinkt auch die Schneefallgrenze spürbar.
Innsbruck – Es war ein Sommerausklang wie aus dem Bilderbuch: Hoch „Oldenburgia“ bescherte Tirol am Wochenende noch einmal hochsommerliche Temperaturen von 30 Grad und mehr. Möglich war das durch das Zusammenspiel von warmer Luft aus Afrika und dem Mittelmeerraum und teils starkem Südföhn. Der Samstag stellte für den September sogar einen neuen Tiroler Hitzerekord auf:
32,4 Grad im September
Hitzerekord kurz vor Herbstbeginn: Das waren die heißesten Orte in Tirol
Mit Temperaturen dieser Art dürfte es für heuer aber vorbei sein. „Der Sommer verabschiedet sich endgültig“, erklärt der Meteorologe Reinhard Prugger von den Meteo-Experts. Stattdessen stattet ein sogenanntes Höhentief – ein Tief, das in besonders hohe Luftschichten hinaufreicht – einen längeren Besuch ab. Damit hält der Herbst Einzug in Tirol.